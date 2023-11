Motorista provoca acidente com morte após fazer "roubadinha"; veja | A TARDE

Uma câmera de monitoramento instalada na Av. 29 de Março, em Salvador, flagrou o momento exato em que um motorista provoca um grave acidente com morte. O registro foi feito na noite de quinta-feira, 2, no trecho do bairro Águas Claras. Na imagem é possível ver o veículo tentando fazer conversão proibida, a famosa "roubadinha", quando o motociclista passa e termina sendo atingido.

O passageiro que estava na motocicleta morreu e o condutor ficou gravemente ferido. O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou completamente destruída. O corpo de uma das vítimas foi arremessado e parou na faixa. Após provocar o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia busca outras câmeras para tentar localizar o veículo envolvido na colisão.



O motociclista recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi socorrida com vida, mas em estado grave, para uma unidade de saúde.

Veja o momento do acidente: