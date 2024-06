Motorista que havia ingerido álcool capota carro e 4 ficam feridos

- Foto: Divulgação/PRF

Quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar, na manhã desta quinta-feira, 13, na BR-242, em trecho entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista passou pelo teste de alcoolemia, que detectou 0,56 mg/L de álcool. A lei estabelece o limite de 0,04 mg/L de álcool.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu após o motorista tentar realizar uma ultrapassagem e perder o controle do veículo. O caso ocorreu na altura do KM-845.



As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães.

O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde está à disposição da Justiça.