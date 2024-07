Motorista sem CNH e com bebida no carro mata ciclista na Bahia

Condutor ainda teria tentado deixar o local sem prestar socorro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 42 anos, identificado como Édson dos Santos Borges, foi preso em flagrante, na última terça-feira, 25, após atropelar e matar uma ciclista no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, o condutor do veículo, modelo Renault Kwid, estava sem habilitação no momento em que aconteceu o acidente. Bebidas alcóolicas também foram encontradas no interior do carro e os policiais alegaram que ele tinha sinais de embriaguez.

Em documento emitido na quarta-feira, 26, o Ministério Público (MP-BA) solicitou que a prisão em flagrante de Édson fosse convertida para prisão preventiva. Além da ausência de habilitação e presença de bebida, ele ainda teria tentado abandonar o local do acidente sem prestar socorro.

A vítima foi identificada como Iraildes Brito, de 47 anos. Interrogado pela polícia, o suspeito afirmou que não teria ingerido álcool e argumentou que pode ter cochilado no volante em decorrência do cansaço por conta de uma viagem de São João. Ele afirma que estaria levando a esposa para o trabalho.

O MP argumenta que Édson deve permanecer preso porque “vislumbrou-se a presença de dolo eventual na conduta do investigado”. Uma equipe de trânsito em Lauro de Freitas foi acionada para realizar o bafômetro, mas, segundo policiais, não teriam comparecido ao local.