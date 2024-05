Motos representam 43,59% dos acidentes de trânsito na BR-324 | A TARDE

Entre janeiro a dezembro do ano passado, o número de acidentes, feridos com gravidade e mortes envolvendo motocicletas na BR-324, foi de 624 - 43,59% deles (272) envolveu motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares. Os acidentes na rodovia brasileira por motos deixaram 30 feridos graves e 11 óbitos.

Só nos primeiros quatro meses de 2024, o registro foi de 115 acidentes com motos, resultando em treze vítimas graves e três pessoas mortas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as principais causas dos sinistros são falta de atenção à condução, desrespeito às normas de trânsito, não guardar distância de segurança e transitar com a motocicleta entre as faixas.

A PRF ressalta que não é proibido transitar entre os veículos quando o trânsito está parado ou lento, mas é necessário estar com uma velocidade compatível e não gerando risco.

“No entanto, infelizmente, muitos motociclistas se colocam em grande risco nos momentos de trânsito lento ou congestionado, característico nos horários de “rush” (início da manhã ou ao entardecer). Em altas velocidades entre os demais veículos, não conseguem reagir a tempo em momentos de paradas repentinas ou mudanças de faixas dos veículos de maior porte”, aponta o PRF.

Os agentes aconselham que motociclistas evitem andar próximo à traseira de caminhões e ônibus. Também pedem que não circulem no corredor quando há intenso fluxo de veículos ou formação de filas, o que ocorre principalmente em perímetros urbanos.

A PRF alerta também que se reduza a velocidade na pista quando há presença de líquidos, grãos, areia, pedras ou outros produtos na estrada.

