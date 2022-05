MP-BA denuncia cinco PMs investigados por invasão a assentamento

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou nesta terça-feira (14) cinco policiais militares investigados por invasão e destruição de casas de cerca de 30 famílias no distrito de Catu de Abrantes, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Os agentes foram denunciados por furto qualificado, dano qualificado, incêndio e associação criminosa.

O crime ocorreu no dia 20 de novembro. Os policiais foram presos em flagrante pela própria Polícia Militar, acionada pelos moradores da comunidade. Os militares estavam à paisana e fora do serviço no momento do crime. São eles:

Antônio Carlos de Jesus Chagas, 56 anos – primeiro sargento;

Marcos Silva dos Santos, 41 anos – cabo;

Juvenal Silva de Oliveira, 45 anos – soldado;

Paulo César Santos de Sousa, 56 anos – primeiro sargento;

Marco Aurélio Conceição Nascimento, 48 anos – primeiro sargento.

Os denunciados chegaram ao local encapuzados e utilizaram tratores e retroescavadeiras para derrubar os imóveis.

De acordo com moradores, há uma especulação imobiliária para implantação de um condomínio de luxo na área. O nome da empresa ainda não foi detalhado.

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do MP (Gaeco) afirma que os policiais pagaram ao menos 17 indivíduos - R$ 200 cada - para participar da ação criminosa.

Além de destruir as casas, os envolvidos atearam fogo nos imóveis e em bens materiais das vítimas. Por ser madrugada, a maioria dos moradores - incluindo crianças - estavam dormindo. Eles acordaram assustados e se esconderam no mato.