MP cumpre mandados em casa de PMs envolvidos em morte de subtenente

Uma operação do Ministério Público estadual e Secretaria da Segurança Pública cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 4, nas residências de policiais militares investigados pela morte do subtenente da Polícia Militar Alberto Alves dos Santos, em setembro deste ano. Aparelhos telefônicos e computadores foram apreendidos durante a ação.

Segundo o MP, os mandados foram cumpridos nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Camacã e Camaçari. Os Pms são investigados pela ação realizada no município de Itajuípe, no dia 27 de setembro deste ano, que resultou na morte do subtenente Alberto Alves dos Santos e na prática de lesões corporais contra o sargento da PM Adeilton Rodrigues D´Almeida. Os dois faziam segurança para o, até então, candidato ao governo do Estado, ACM Neto (União Brasil).

Batizada de ‘Tir Ami’, a operação foi realizada com o apoio da Força-Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsão mediante Sequestro da Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública (Coger) e da Polícia Militar da Bahia.

Os mandados, expedidos pela Vara da Auditoria Militar, foram cumpridos por equipes dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), da Força-Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsão Mediante sequestro da Corregedoria Geral da SSP, além da Corregedoria da PM.