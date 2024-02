MP denuncia dois PMs por execução de cigano na Bahia | A TARDE

Dois policiais militares foram denunciados nesta terça-feira, 20, pela morte do jovem cigano Lindomar Santos Matos, de 18 anos. Conforme a denúncia, feita pelo Ministério Público Estadual, os policiais militares Emerson Severo da Silva e Neilo Carlos Souza Silva são acusados pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima.

A denúncia se baseia em laudos periciais que demonstram que a quantidade de disparos efetuados pelos policiais militares, que de acordo com eles seriam quatro tiros à distância, e o local em que a vítima foi atingida divergem com o alegado por eles.

O crime aconteceu em 30 de julho de 2021, no Distrito de Lagoa Grande, no município de Aracatu. A ação teria como motivação vingar a morte de dois policiais, ocorrida em 13 de julho de 2021 do Distrito de José Gonçalves, zona rural do município de Vitória da Conquista.

As investigações apontaram que Lindomar foi encurralado em um cômodo externo de um bar localizado na BA-142 e foi executado com dez disparos de fuzil, alguns deles efetuados à curta distância, sem chance de defesa. De acordo com a denúncia, a vítima fugia desde a noite anterior de uma perseguição policial à sua família.

A perícia indica que o jovem recebeu dez tiros, sendo que pelo menos dois foram pelas costas e que houve alteração na cena do crime com a retirada do corpo de Lindomar, sem vida, para forjar uma prestação de socorro em hospital da região.

Não consta nenhum registro que o adolescente tenha cometido qualquer delito que justificasse a busca policial contra ele, que chegou a ter quatro guarnições. A perseguição teria começado após um residente negar abrigo ao jovem cigano e chamar a polícia.