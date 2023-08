MPF pede inquérito para apurar morte de quilombola na Bahia

Um ofício enviado pelo Ministério Público Federal (MPF), nesta sexta-feira, 18, à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia pede a instauração de inquérito para investigar o assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, na noite da última quinta-feira, 17, ocasião na qual familiares da vítima foram feitos reféns.

No documento, o MPF reforça que medidas urgentes e necessárias devem ser adotadas para que se investigue o caso. Liderança do Quilombo Pitanga dos Palmares e coordenadora Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq), Maria Bernadete foi morta a tiros por criminosos que invadiram o terreiro da comunidade.

O filho de Bernadete, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como “Binho do Quilombo”, também foi assassinado no último dia 19 de setembro de 2017. O Ministério Público Federal requisita também que a PF se esforce para concluir as investigações do homicídio, e caso necessário avalie prováveis conexões entre os crimes.

Pede ainda, que seja informado ao órgão federal, o relato circunstanciado sobre as medidas de urgência adotadas, bem como o número de registro do inquérito policial para apurar o assassinato de Maria Bernadete.