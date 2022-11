MPT abre inquérito civil para apurar acidente no Centro de Convenções

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito civil, nesta terça-feira, 8, para investigar a responsabilidade sobre a morte de um trabalhador no Centro de Convenções de Salvador, que aconteceu na noite de segunda, 7.

A vítima era contratada por uma empresa terceirizada que prestava serviços à GL Events, responsável pela gestão do Centro de Convenções. O funcionário descarregava um caminhão com portas de vidro, quando foi atingido pelos equipamentos. A GL Events informou que a equipe brigadista e de paramédicos prestou os primeiros socorros e o homem foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

Segundo o MPT-BA, a apuração do caso ainda está em fase inicial. Serão solicitadas informações das polícias Técnica e Civil, além dos relatórios da auditoria-fiscal do trabalho sobre as condições em que o acidente ocorreu. As testemunhas e a empresa responsável pelo trabalhador só serão convocadas depois que o órgão reunir todos os documentos.

O MPT-BA informou que a empresa principal do contrato se pronunciou em solidariedade à vítima, mas ainda não esclareceu as circunstâncias do acidente.

A vítimas atuava no setor de construção civil, um dos grandes responsáveis pelos altos índices de mortes e adoecimentos relacionados ao trabalho.

Teixeira de Freitas

O MPT-BA também abriu um inquérito para apurar a morte de um trabalhador em Teixeira de Freitas. A vítima, Dernevaldo Lopes de Almeida, de 55 anos, teria sido soterrada quando atuava na colocação de tubulações para drenagem de águas de chuva para um condomínio residencial.

Segundo o MPT, no caso de Teixeira de Freitas não foi possível identificar o empregador direto nem os indiretos. A apuração do caso também está na fase inicial. Serão solicitadas informações das polícias Técnica e Civil, além dos relatórios da auditoria-fiscal do trabalho sobre as condições em que o acidente ocorreu.