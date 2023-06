MPT abre investigações sobre morte de operário na Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu investigações nesta segunda-feira, 5, para apurar a morte do operário Maxsuel Oliveira Góes, de 32 anos. O acidente aconteceu sexta-feira, 2, em Santaluz, na região sisaleira da Bahia. O funcionário da empresa Equinox Gold teria sido atingido por um cabo e arremessado em um tanque de produtos químicos enquanto desempenhava atividades de rotina.

Segundo o MPT, as causas do acidente ainda são desconhecidas, Maxsuel trabalhava na unidade Santa Luz Desenvolvimento Mineral (SLDM) há quase um ano.

O órgão deverá solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho fatais realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadores de saúde e segurança do trabalho específicas para este tipo de atividade econômica.