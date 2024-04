MST faz caminhada de Feira a Salvador pela Reforma Agrária | A TARDE

Integrantes do Movimento Sem Terra saíram em marcha na Bahia pela Reforma Agrária. O movimento, que começou nesta terça-feira, 9, está previsto para ocorrer até 17 de abril, saindo de Feira de Santana em direção a Salvador, com a participação de acampados e assentados do estado.

Segundo o MST, cerca de 3 mil trabalhadores sem Terra farão a caminhada de 110 km até a capital baiana. A Marcha Estadual, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Bahia, faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que este ano tem como lema: “Ocupar, para o Brasil alimentar!”, que acontece durante o mês de abril.

Durante a marcha, também estão previstas atividades de solidariedade, o plantio de árvores e a denúncia contra o modelo de produção do agronegócio e as violências no campo. Além disso, o MST ainda prevê a realização de processos de formação e debates sobre a conjuntura agrária, durante a realização da marcha.

Vídeo





