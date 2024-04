“Mudança de chave”, crava comandante dos Bombeiros sobre helicóptero | A TARDE

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, coronel Adson Marchesin, classificou, nesta segunda-feira, 15, como uma “virada de chave” a chegada do primeiro helicóptero da corporação.

Presente na entrega dos equipamentos, na Lagoa do Abaeté, Marchesin ressaltou a importância das novas ferramentas.

Leia mais

>> Chuva segue causando transtornos em Salvador nesta segunda

“É uma mudança de chave do Corpo de Bombeiros, é um equipamento muito importante”, iniciou o comandante.

“Na verdade o Corpo de Bombeiros precisava desse equipamento, é um equipamento de resposta à sociedade e prestação de serviço ao público, quem ganha com isso é a sociedade baiana. Teremos a resposta mais rápida com o objetivo único de salvar vidas, transporte de órgãos, então é um equipamento muito importante. Com certeza o bombeiros se transforma numa instituição mais forte, onde o objetivo fundamental é salvar vidas”, pontuou.