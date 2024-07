Mulher acusada de matar companheiro é presa em Juazeiro

Vítima, identificada como Jorge da Silva Barbosa, de 48 anos, foi esfaqueada pela suspeita - Foto: Foto ilustrativa - Ascom/PC

Uma mulher foi autuada em flagrante pelo homicídio do companheiro, na sexta-feira,12, no bairro do Alto da Maravilha, em Juazeiro. A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios daquele município, com participação da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Catti/Norte).



A vítima, identificada como Jorge da Silva Barbosa, de 48 anos, foi esfaqueada pela suspeita, por um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas na região. A faca usada no crime foi apreendida e encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).



A acusada passou por exames de corpo de delito e está à disposição da Justiça.