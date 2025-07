Mulher ateia fogo em corpo de jovem no interior da Bahia

Caso aconteceu em Teixeira de Freitas - Foto: Google Street View

Uma jovem de 26 anos, que não teve nome divulgado, teve seu rosto e peito queimados por uma mulher, no município de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. O caso ocorreu neste sábado, 28.

De acordo com informações da Polícia Civil, seguindo relatos de testemunhas, a autora do crime teria jogado acetona no corpo da vítima, para em seguida atear fogo. Ela deixou o local logo apos o ato.

A jovem foi levada para uma unidade de saúde, mas não teve o estado divulgado até a publicação da matéria.

Autoria do crime

A tentativa de homicídio foi registrada na delegacia local. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.