Mulher cai de garupa de moto e morre no interior da Bahia

Elione caiu e não sobreviveu aos ferimentos, morrendo no local - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma mulher morreu após cair da garupa de uma motocicleta na tarde deste domingo, 8, na BA-120, em Valente, na região do Sisal.

De acordo com informações, a vítima, identificada como Elione do Treiller, estava na garupa da moto quando o condutor desviou de um carro e acabou colidindo com uma placa de sinalização. Elione caiu e não sobreviveu aos ferimentos, morrendo no local.

O condutor da motocicleta, conhecido como Olegário, foi atendido pela equipe do SAMU. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para prestar depoimento em outra cidade.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha foi acionada para remover o corpo e realizar a necropsia.