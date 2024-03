Mulher com criança de colo é flagrada com submetralhadora em ônibus | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7,8 Kg de maconha e mais 2,6 Kg de cocaína, além de uma submetralhadora que era transportada por uma mulher de 28 anos. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, no Km 429 da BR 116, em Feira de Santana, no interior da Bahia.

Durante uma fiscalização de combate à criminalidade, os policiais abordaram um ônibus que partiu de São Paulo, capital, com destino a Iguatu, interior do Ceará. Após procedimentos com os cães farejadores, que indicaram a presença de entorpecentes, a equipe encontrou as substâncias ilícitas em duas sacolas de viagem preta.

A responsável pelo transporte, uma mulher acompanhada de seu filho, uma criança de colo de menos de 2 anos, foi identificada. No interior da bagagem, além das drogas, foi localizada uma submetralhadora calibre 9mm, munições, carregadores e um silenciador.

A criança, foi acolhida pela PRF e entregue ao Conselho Tutelar. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis.