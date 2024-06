Mulher denuncia importunação sexual durante atendimento em hospital | A TARDE

Uma mulher denunciou ter sido vítima de importunação sexual durante atendimento no hospital Municipal Dr. José da Costa Pinto Dantas no município de Belmonte, no extremo sul do estado.

De acordo com informações da Polícia Civil, os supostos abusos aconteceram no momento em que a jovem procurou a unidade para realizar um exame de raio-x, conforme prescrição médica. Segundo a PC, o suspeito de cometer o crime será ouvido nos próximos dias.

O hospital ainda não se posicionou sobre o ocorrido.



