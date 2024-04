Mulher e adolescente são resgatados por helicópteros após acidente na BR-324 | A TARDE

Após um grave acidente de trânsito, uma mulher e um adolescente receberam o socorro aeromédico imediato do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). O caso aconteceu na na BR-324, na altura de Feira de Santana, na manhã desta quinta-feira, 11.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o efetivo da unidade estava em missão institucional em uma viatura quatro rodas quando se deparou com as duas vítimas com sinais de trauma e inconsciência. Ao perceber a necessidade de cuidados emergenciais, os policiais militares solicitaram o apoio de helicóptero e tripulação.

Devido à gravidade dos ferimentos, outro helicóptero que se encontrava em Feira de Santana, em missão, também deu apoio às vítimas. Participaram do resgate aeromédico uma ambulância com uma equipe da Concessionária da VIABAHIA, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma guarnição do Batalhão de Choque.

A mulher e o adolescente foram conduzidos para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, nos dois helicópteros, onde foram recepcionados pela equipe médica.