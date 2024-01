Mulher é assassinada a tiros após ser perseguida | A TARDE

Uma mulher foi assassinada a tiros na madrugada deste sábado (30), no município de Brumado. As informações são do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar, a vítima estava na garupa de uma motocicleta, que estava sendo perseguida por um veículo. O motorista do automóvel atirou diversas vezes. Milena foi atingida, pulou da motocicleta, correu por alguns metros e caiu sem sinais vitais.

Ele perseguiu o motociclista, que abandonou a moto e fugiu a pé. O atirador fugiu do local com seu veículo e, até o momento, não foi identificado. A Polícia Militar identificou munições de calibre .38 na via.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou o levantamento cadavérico. O corpo de Souza foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Brumado para ser necropsiado. A Polícia Civil investiga o caso. Este foi o 26º homicídio do ano na capital do minério.