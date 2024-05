Mulher é assassinada com tiro no rosto na Bahia | A TARDE

Uma mulher, de 33 anos, foi morta no povoado de Alegrete, no município de Aramari, a cerca de 130 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida com um tiro no rosto e o principal suspeito do crime é o marido dela. O autor do crime cometeu suicídio.

Segundo a mãe da vítima, a disse que Vanuza dos Santos e Gildo de Jesus, de 43 anos, estavam juntos há seis anos. Ela deixou uma filha de 8 anos, de outro relacionamento. De acordo com testemunhas, Gildo usou uma espingarda para atirar no rosto de Vanuza.