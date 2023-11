Mulher é assassinada dentro de casa em Eunápolis | A TARDE

Uma mulher foi executada dentro de casa na cidade de Eunápolis, no início da manhã deste sábado, 4. O crime aconteceu no bairro Itapuã. Segundo testemunhas, Flávia Gonçalves Alves, de 28 anos, havia acabado de acordar e, ao abrir a porta da cozinha foi surpreendida pelos assassinos. Os quatro filhos menores de Flávia, além de seu companheiro, estavam na casa, mas conseguiram fugir.

Ela foi alvejada por tiros de pistola e caiu entre a cozinha e a área externa da residência. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito. Próximo ao corpo da vítima, a perícia recolheu estojos de pistola de pelo menos três calibres diferentes, o que sugere que há mais de um assassino.

Sequestro



Flávia chegou a ser investigada por suspeita de envolvimento na tentativa de sequestro de um adolescente de 12 anos que saía de uma escola no bairro Santa Lúcia, em março deste ano.

Ela teria indicado para os bandidos o local e as características do jovem, que só não foi levado pela quadrilha porque a mãe agarrou o filho e entrou em luta corporal com os criminosos, que acabaram fugindo.

Na ocasião, a polícia investigou se a tentativa de sequestro tinha ligação com a guerra de facções na região do Santa Lúcia e com o rapto de quatro pessoas que foram levadas de uma casa e nunca apareceram. Flávia também estava na residência, mas conseguiu escapar.

As investigações sobre o assassinato de Flávia estão em andamento. A polícia ainda não identificou os autores do crime.