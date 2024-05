Mulher é atropelada por viatura da PM em Santo Antônio de Jesus | A TARDE

Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente, na noite de quarta-feira, 15, na Av. Providência, em Santo Antõnio de Jesus, no interior da Bahia. Segundo informações de populares, policiais deixaram o veículo para realizar uma abordagem, quando o carro desceu uma ladeira de forma desgovernada.

Ainda segundo as informações, a viatura atingiu uma mulher e só parou depois de colidir com um poste e em um veículo que estava estacionado na via. O estado de saúde dela é desconhecido.

Em nota, a Polícia Militar informa que "uma guarnição do Ceto estava realizando policiamento na Avenida Providência, Nossa Senhora das Graças, em Santo Antônio de Jesus, quando percebeu que a viatura passou a descer a ladeira, nesse trajeto, a viatura colidiu com um veículo de propriedade particular que estava estacionado no local.". Ainda segundo a PM, a SMTT foi acionada para realização dos procedimentos legais necessários.

Publicações relacionadas