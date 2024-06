Mulher é brutalmente agredida com pedaço de madeira em padaria na BA | A TARDE

Uma mulher foi violentamente agredida por um homem, dentro de uma panificadora no bairro Joaquim Romão, no município de Jequié, na região sudoeste do estado. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira, 3.

Câmeras de segurança presentes no estabelecimento registraram toda a situação. Por volta das 6h, uma mulher entra na panificadora com um martelo e coloca a ferramenta em cima de um dos bancos presentes no balcão.

Logo na sequência, um homem entra no local logo atrás segurando um pedaço de madeira e desfere vários golpes contra a mulher. Ele deixa o local após as agresões, mas, pouco depois, retorna e dá tapas na cabeça da vítima, que está desacordada.

A panificadora fica localizada na Rua Mário Lins. Até o momento, não há informações sobre a motivação das agressões. Também não há detalhes sobre a identidade da agredida ou do agressor, e nem o estado de saúde da mulher.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência, mas, até o momento, ainda não obteve retorno.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais

