Mulher é encontrada morta nas margens de rodovia | A TARDE

Uma mulher que estava desaparecida desde sábado (30) foi encontrada morta nesta quarta-feira (4), em Porto Seguro, no estremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil da cidade, o ex-namorado da vítima é o principal suspeito do crime. Ninguém foi preso.

A vítima foi identificada como Zamali Liege Santos, de 30 anos. O corpo dela estava nas margens da BA-001, já em estado de decomposição.

A família da vítima contou para a polícia que o suspeito enviou um áudio, onde relatou ter matado a vítima. A delegada de Porto Seguro informou que pediu a prisão preventiva do suspeito, que não teve o nome divulgado.

A Polícia Civil da cidade não deu detalhes sobre a motivação do crime.