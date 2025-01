Mulher é esfaqueada por ex na frente do filho em Salvador

- Foto: Polícia Civil

Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na última quinta-feira, 2, no bairro de Narandiba, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, o autor da tentativa de feminicídio não aceitou a separação e desferiu golpes de faca na ex-mulher em via pública (Avenida Edgar Santos, bairro Narandiba).

O crime foi cometido diante do filho do casal, uma criança de apenas 8 anos. Ela foi encaminhada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada com ferimentos no pescoço, costas e tórax. A corporação ainda informou que diligências são realizadas no sentido de localizar o agressor.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM - Brotas).