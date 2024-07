Mulher é executada dentro de casa e na frente de crianças na Bahia

Mulher foi assassinada dentro da sua casa - Foto: Divulgação | Jorge Magalhães

Uma mulher de 35 anos, identificada como Jacylene dos Santos Maia, foi morta a atiros dentro de casa, na madrugada desta sexta-feira, 21, no residencial Asa Branca, no bairro de mesmo nome, na cidade de Feira de Santana.

O crime aconteceu por volta das 3h50. Informações preliminares apontam que a vítima estava com duas crianças no momento em que homens armados teriam invadido o imóvel e efetuado diversos disparos.

Corpo da vítima foi encontrado sentado no chão e encostado no sofá | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jacylene teria sido atingida nas regiões do rosto, cabeça, axila, barriga e seios. O corpo da vítima foi encontrado sentado no chão e encostado no sofá.

A Polícia Civil realizou o levantamento cadavérico do corpo, que foi encontrado no bloco 17 do apartamento 104, localizado na Rua B do residencial. Ainda não há informações sobre autoria ou motivação do crime.