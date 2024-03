Mulher é flagrada com 3,2 kg de cocaína em ônibus na BR 242 | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 3,2kg de drogas durante uma fiscalização no km 800 da BR 242, no município de Barreiras, oeste baiano. Caso aconteceu na noite de quinta-feira, 14.



De acordo com a corporação, durante a abordagem e procedimentos padrões de checagem a um ônibus que vinha de Luiz Eduardo Magalhães com destino a Irecê, os policiais contaram com o auxílio de cães farejadores que prontamente indicaram a presença de entorpecentes no interior de uma mala que estava no compartimento de bagagens.

A mala foi identificada como sendo de uma passageira, que confessou ser a proprietária das drogas. Ao ser questionada, a mulher de 20 anos, disse que recebeu a bagagem de um desconhecido e que ganharia a quantia de R$1.000,00 para transportar a droga até Irecê.

Foi dada a voz de prisão a passageira e a ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Judiciária, sendo apresentada à autoridade policial. Ela responderá, inicialmente, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.