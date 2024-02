Mulher é morta a facadas e ex-companheiro é preso suspeito do crime | A TARDE

Uma mulher foi morta a facadas na noite de sábado, 20, no bairro Cambolo, em Porto Seguro, cidade no extremo sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima foi preso suspeito do crime após ser agredido por populares logo após o crime.

A vítima foi identificada como Márcia Santos de Carvalho, de 33 anos. Informações iniciais apontam que o homem não aceitava o fim do relacionamento com ela. O suspeito ficou ferido durante as agressões e foi levado a uma unidade hospitalar para ser medicado.

Guias de remoção, de exames necroscópico e de lesões corporais foram expedidos pela 1ª Delegacia de Porto Seguro. O homem está à disposição do Poder Judiciário.