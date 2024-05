Mulher é morta a facadas horas depois de deixar delegacia na Bahia | A TARDE

Uma mulher foi morta com uma facada na noite de quinta-feira, 25, em um bar no município de Conceição do Coité, no estado da Bahia. A vítima foi identificada como Emmele Maria Mota Araújo, de 40 anos.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), o casal foi conduzido à Delegacia Territorial da cidade na tarde do dia do crime, e ambos apresentavam sinais de embriaguez. O casal havia tido um desentendimento, e a mulher informou que não havia acionado a polícia. Na ocasião, a vítima afirmou que não desejava apresentar uma queixa criminal.

O casal foi liberado, e o suspeito saiu uma hora antes de Emmele. Ela foi informada de que poderia voltar à delegacia em até seis meses para registrar uma queixa. Ainda de acordo com a PC, os dois voltaram a se encontrar horas depois, quando o crime aconteceu. O homem foi preso horas após fugir do local do crime.