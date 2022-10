Mulher é morta a tiros durante assalto a loja em Capim Grosso

Uma mulher de 19 anos, identificada como Érica Souza Santos, foi morta a tiros durante um assalto na loja que ela trabalhava, na última quinta-feira, 27. O crime aconteceu em Capim Grosso, a 277 quilômetros de Salvador. O suspeito ainda não foi preso.

A Polícia Civil da região trabalha em duas linhas de investigação, com suspeita de crime passional ou latrocínio, quando ocorre roubo seguido de morte.

A proprietária do estabelecimento afirmou que estava no local quando um homem anunciou o assalto. Ela ainda contou para a polícia que a jovem não resistiu e colocou o celular no balcão. O suspeito atirou três vezes contra Érica, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não há detalhes sobre o sepultamento da vítima.