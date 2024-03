Mulher é morta a tiros na frente de bar no interior da Bahia | A TARDE

Uma mulher foi morta a tiros na cidade de Ararami, interior da Bahia, na noite da última quinta-feira, 14. Ela foi identificada como Kelly e foi assassinada enquanto estava sentada na frente de um bar na praça José de Araújo Batista, no centro da cidade.

Segundo informações da polícia, guarnições militares do 4º BPM estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e remover o corpo.



A vítima morava em Alagoinhas e passou a residir na cidade de Ararami há pouco tempo. De acordo com informações de populares, o autor dos disparos fugiu a pé do local do crime.