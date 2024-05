Mulher é morta a tiros na porta de casa e na frente do filho | A TARDE

Uma mulher, de 33 anos, foi morta a tiros na madrugada deste sábado, 4, em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. A vítima, Edvalda de Jesus Pereira, foi atingida estava em frente à residência onde morava, no bairro Lagoa, quando em torno de seis homens chegaram a pé e dispararam contra ela. Depois, o grupo fugiu.

Segundo informações preliminares, o filho da vítima presenciou o crime. O pai da mulher, que não teve o nome informado, disse que a filha tinha acabado de sair de um presídio. Até o início da tarde deste sábado, nenhum dos acusados foi localizado.

