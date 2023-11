Mulher é morta dentro de casa com corte de faca no pescoço | A TARDE

Uma mulher de 43 anos, identificada como Maria Alice Santos Nascimento, foi morta na noite de segunda-feira, 6, em Arraial D'ajuda, distrito do município de Porto Seguro, no sul do estado da Bahia.

Informações preliminares apontam que a vítima foi atingido por golpes de faca na região do pescoço. Ela foi encontrada dentro da casa em que ela residia, na Rua das Orquídeas, no bairro Alto do Vilas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estiveram no local já encontraram Maria Alice sem vida.

Até o momento, ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.