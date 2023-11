Mulher é morta e mensagem é escrita em parede: "Traiu o marido" | A TARDE

Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas em Ilhéus, no sul da Bahia, na noite de quinta-feira, 9. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima. Na casa em que ela morava, ameaças e xingamentos foram escritos na parede.

"Traiu o marido sua forasteira falsa crente. Você vai ter que pedir perdão a Deus, ao seu marido, a igreja, aos vizinhos e a comunidade se você quiser viver. Se você não perdoar seu marido em cinco dias, seu cabelo será raspado, sua cara de pu** fingida de santa será cortada de gilette. Você armou laço para seu marido ir em cima de você só no sentido de você prejudicar a vida dele. Você chamou a polícia para perto da biqueira três vezes, prejudicou nosso comércio. Você tem três dias para perdoar seu marido e dois dias para voltar a viver com ele", diz o texto escrito na parede branca.

O feminicídio aconteceu no bairro Nossa Senhora da Vitória e, de acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jocélia Mendes de Melo. O corpo foi encontrado no chão, no meio da rua, e levado para o Departamento de Polícia Técnica, onde vai passar por necropsia.

Com base no texto escrito na parede da casa da vítima, a motivação do crime teria sido uma suposta traição. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento ninguém foi preso.