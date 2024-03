Mulher é morta em festa na própria casa em Feira de Santana | A TARDE

Uma mulher foi morta a tiros durante uma festa que realizava dentro da própria casa, no município de Feira de Santana. O caso aconteceu no domingo, 25. O suspeito por efetuar os disparos é filho de policial.

Segundo as informações iniciais, a vítima, identificada como Cláudia Alves da Silva, discutiu com uma das convidadas e foi baleada pelo companheiro dela. Após o crime, o casal fugiu do local. O caso aconteceu por volta das 4h, na rua Doutor Evandro Cardoso, bairro do Tomba.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.

A Delegacia de Homicídios (DH/ Feira de Santana) investiga o caso.