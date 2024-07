Mulher é presa após filha recém-nascida morrer dentro de casa na Bahia

A mãe foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte - Foto: Caso é investigada na 8ª Coorpin/Teixeira de Freitas

Uma mulher de 45 anos foi presa após a filha recém-nascida ser encontrada morta dentro de casa em Teixeira de Freitas, cidade no extremo sul da Bahia, no domingo, 14. Ainda não há informações sobre a causa da morte, mas a suspeita da polícia é de que ela sufocado na cama ou tenha tido uma crise epiléptica.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher contou, em depoimento, que deixou a filha sozinha em casa por 15 minutos, enquanto foi pedir sabão em pó emprestado para uma vizinha.

No entanto, a investigação apontou que a suspeita teria saído cedo para fazer uso de bebidas alcoólicas e teria levado os outros dois filhos, de 6 e 8 anos. Ao retornar para casa, encontrou a menina morta no berço.

Segundo a polícia, vizinhos e outras testemunhas foram ouvidos no domingo. Eles contaram que a mulher costumava sair e deixar os filhos sozinhos em casa. Uma das testemunhas contou ainda que antes da polícia chegar, a suspeita pediu para que os vizinhos mentissem sobre o tempo que ela deixou a filha sozinha.

Os vizinhos contaram ainda que ouviram a menina chorar e chegaram a chamar a mulher para cuidar da recém-nascida, mas a suspeita não teria se importado.

A mãe foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte, com pena prevista de 4 a 12 anos de reclusão. Por causa da prisão, as duas crianças foram entregues ao irmão mais velho, que já é adulto.

A causa da morte da menina será revelada após a análise de um médico legista. Conforme a polícia, foram feitos exames para descobrir se a menina foi dopada com remédios que a mãe usa em um tratamento contra depressão.