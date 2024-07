Mulher é presa após tentar vender filhos de 32 dias e 4 anos de idade

- Foto: Reprodução/Google Street View

Uma mulher de 31 anos foi presa na noite de quarta-feira, 19, na cidade de Medeiros Neto, após tentar vender a filha recém-nascida de 32 dias e o filho de quatro anos de idade. Segundo informações da Polícia Militar, o objetivo da suspeita era obter dinheiro para comprar bebidas alcóolicas e drogas.



Ainda de acordo com a PM, agentes da 44ª CIPM foram acionados pelo Cicom, para averiguar uma situação de um casal embriagado que estaria vendendo duas crianças, na Rua Isabela Costa, no Centro de Medeiros Neto.



Os policiais militares foram até o local e constataram que a mãe das crianças e o cônjuge estavam vendendo os filhos em um estabelecimento comercial. As crianças estavam no colo de pessoas no local que ficaram revoltadas com a situação.

A PM destacou que a recém-nascida e o menino foram encaminhados para a unidade de saúde local, pois apresentavam sintomas de febre e fome.

As crianças foram levadas a um hospital da região para exames e, posteriormente, foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. A mãe foi encaminhada à Delegacia de Teixeira de Freitas, onde a ocorrência foi registrada.

Em nota, a Polícia Civil informou que autuou a mulher em flagrante, pelos crimes de prometer entrega de filho a terceiro mediante paga ou recompensa e maus-tratos contra menor de 14 anos.