Mulher é presa com 4 kg de cocaína em rodovia em Vitória da Conquista | A TARDE

Uma mulher foi presa transportando quatro quilos de cocaína dentro de um ônibus no KM 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado, 24, durante fiscalização de combate à criminalidade.

Segundo a PRF, foi dada ordem de parada ao veículo que seguia de São Paulo com destino a cidade de Recife, em Pernambuco. Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os agentes aprofundaram a fiscalização no ônibus.

Durante os procedimentos de vistoria nas bagagens, foi encontrada uma mochila com 4 tabletes de cocaína. Uma mulher de 21 anos, foi identificada como responsável pelo transporte da droga.

Aos policiais, ela relatou que foi interpelada no estado de São Paulo e convencida a realizar o transporte da droga até a capital pernambucana. Informou ainda que ganharia 3.500 reais pelo serviço.

A mulher, que reside na cidade de Cubatão, em São Paulo, foi presa em flagrante e apresentada a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista. Inicialmente, ela responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.