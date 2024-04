Mulher é presa com grande quantidade de drogas em Ipiaú | A TARDE

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira, 21, na Praça do Cruzeiro, em Ipiaú, a cerca de 360 km da capital baiana. Dez dias atrás, a suspeita havia sido conduzida por estar supostamente realizando delivery de drogas na região.

Com a mulher, a 55ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia (CIPM) conseguiu chegar a dois endereços com grandes quantidade de drogas como cocaína, haxixe, material análogo à maconha, êxtases, um caderno com anotações, uma arma de fogo e munições.

Segundo a PM, a suspeita confessou ocupar o posto de gerente da facção "Tudo 3", e que era responsável pela distribuição da droga em ao menos cinco municípios próximos a Ipiaú.

A mulher também confessou que o transporte da droga seria feito por um homem de vulgo "Tripé", através de um veículo Ford Focus de cor Prata. Disse ainda que, apesar da função realizada na facção, também fazia delivery.

A suspeita foi conduzida juntamente com todo material apreendido até a sede da 9° Coorpin na cidade de Jequié para adoção das medidas cabíveis.