Mulher é presa em cruzeiro e polícia apreende 47 kg de cocaína 'pura' | A TARDE

Uma operação conjunta da Polícia Federal, Guarda Portuária e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/Ilhéus, em um navio cruzeiro, resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de quase 50 kg de cocaína 'pura'. A ação aconteceu na quinta-feira quando a embarcação atracou no Porto de Ilhéus, no sul da Bahia.



De acordo com a PF, o entorpecente, com alto teor de pureza, estava sendo levado para o interior do navio em pequenas quantidades. A mulher foi presa em fragrante quando estava entrando na embarcação transportando 4kg da droga. Posteriormente, mais de 43kg foram localizados em malas em uma das cabines do cruzeiro.

O cruzeiro atracou em Ilhéus, vindo de Salvador, seguindo para Rio de Janeiro e Santos. O flagrante foi lavrado na Polícia Federal que segue com as investigações para identificar os demais integrantes da Organização Criminosa.

Divulgação PF