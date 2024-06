Mulher é presa suspeita de mandar matar 3 homens na frente de mercado

- Foto: Acorda Cidade

Uma mulher foi presa, nesta quinta-feira,13, suspeita de mandar matar três homens na frente de um mercado em Feira de Santana.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é casada com um presidiário suspeito de comandar o tráfico de drogas no Bairro da Queimadinha, em Feira de Santana. O homem faria uso de celular dentro da unidade prisional.

Conforme a PC, a suspeita apareceu em imagens, ao lado de criminosos, dando ordens, e é investigada como mandante do crime. Além disso, os suspeitos de cometer o triplo homicídio já foram identificados e são procurados.

O triplo homicídio aconteceu no bairro Rua Nova, no dia 10 de maio. No momento do crime, as vítimas bebiam na frente de um mercado, quando três suspeitos armados chegaram em um veículo, atiraram contra elas e fugiram em seguida.

As vítimas foram identificadas como Jonas Pinheiro Soares, de 33 anos, e José Vitor Lopes Medeiros Júnior, de 31. A terceira não foi identificada.

Além dos três mortos, uma mulher e outros dois homens foram atingidos pelos disparos e ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para um hospital da cidade.