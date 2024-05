Mulher mata marido com facada no peito após briga por ciúmes | A TARDE

Um homem de 28 anos, identificado como João Nilton Bispo da Silva, foi morto a facadas pela ex-companheira, na noite desta terça-feira, 23, na cidade de Itarantim, na região sudoeste da Bahia.

O crime aconteceu no bairro de Senhor do Bonfim. A suspeita de cometer o crime foi identificada Fabiana Alves Santos, de 23 anos. Ela desferiu um golpe de faca no peito da vítima que morreu antes da chegada do socorro.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o casal havia tido uma discussão momentos antes e chegaram às vias de fato. Testemunhas contaram que a briga começou depois de João ter ficado com ciúmes, por conta de fotos que Fabiana postou em rede sociais.

A suspeita foi presa em flagrante no local do crime. Os agentes de segurança acionaram a Polícia Técnica e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML)