Mulher morre após batida entre carro e moto na BR-415 | A TARDE

Uma colisão envolvendo carro e moto resultou na morte de uma mulher, na noite de domingo, na BR-415, trecho entre Itabuna e o trevo de Itapé, no interior da Bahia. A vítima, identificada como Fernanda, estava na garupa da moto do marido.

De acordo com informações de populares, o motorista do veículo modelo FOX, que seguia em direção a cidade de Itabuna, perdeu o controle após uma curva perto da Pedreira União e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com uma motocicleta.

O casal recebeu atendimento atendimento do serviço de Atendimento Móvel (Samu) e foi levado para Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas Fernada não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do piloto da moto não foi informado.

