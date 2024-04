Mulher morre após ficar com faca cravada no pescoço na Bahia | A TARDE

Uma mulher de 44 anos, identificada como Vânia da Silva Cardoso, foi morta a facadas, na tarde deste domingo, 14, no município de Santo Amaro, que fica localizada na região do Recôncavo Baiano.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde com a faca cravada no pescoço. O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, que está foragido da polícia.

Em relatório, a polícia explica ainda que a vítima estava fora de casa há cerca de três dias, justamente por conta de constantes brigas com o marido. No entanto, ela foi encontrada por ele neste domingo.

O crime aconteceu em via pública, mais precisamente no bairro Trapiche. A filha do casal ainda chegou a presenciar o assassinato.

A delegacia de Santa Amaro investiga o caso e o suspeito é procurado. A prefeitura da cidade emitiu uma nota de repúdio nas redes sociais, através de uma arte com a frase "parem de nos matar".