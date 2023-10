Mulher morre após ser atacada por três cães da raça rotweiller | A TARDE

Uma mulher de 42 anos morreu, nesta sexta-feira (13), após ser atacada por três cachorros da raça rotweiller em Ilha Grande, na cidade de Camamu, no baixo sul da Bahia.

Maria Bárbara Conceição de Jesus andava pela ilha com o companheiro quando foi surpreendida e mordida pelos cães.

Após o ataque, o companheiro da vítima, que não foi atacado, a colocou em uma embarcação e a levou para Camamu em busca de atendimento médico. Quando chegaram, uma equipe do Samu já estava no local e a levou para um hospital da cidade. No entanto, Maria chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.

O animais são criados em uma propriedade privada. De acordo com moradores da ilha, os cachorros costumavam ficar soltos à noite. No entanto, eles cavavam a areia do imóvel e passavam por debaixo da cerca de proteção.

A vítima deixa três filhos e o caso é investigado pela Polícia Civil.