Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente grave na BA

Veículos ficaram completamente destruídos - Foto: Achei Sudoeste

Veículos ficaram completamente destruídos | Foto: Achei Sudoeste

Um grave acidente na manhã deste domingo, 16, no trecho do município de Vitória da Conquista, na BA-262, resultou em uma mulher morta e três pessoas feridas. Os veículos ficaram completamente destruídos.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima mortal foi identificada como Vanilda Santos de Oliveira, de 35 anos. Ela pilotava uma motocicleta, quando foi atingida por um carro, mas ainda não se sabe o que motivou a batida. Ela morreu na hora.

Uma jovem de 25 anos, que estava na garupa, sofreu lesões graves, assim como o condutor do carro, de 57 anos. Os dois foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Outra pessoa que estava no carro teve ferimentos leves. Não há informações sobre o estado de saúde delas.