Mulher que encomendou morte do marido tem prisão preventiva decretada

A mulher suspeita de mandar matar o marido em casa, na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no oeste do estado, teve prisão em flagrante convertida em preventiva, decretada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

No momento do crime, o rapaz estava tomando banho dentro da casa em que morava. Ele foi identificado como José Vicente de Cerqueira Sena, de 40 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o assassino e o motorista são procurados.

O crime aconteceu no dia 6 de setembro. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas na terça-feira e que viralizaram nas redes sociais, mostraram a cronologia do crime.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro com dois homens estaciona em frente ao imóvel. Em seguida, a esposa abre a garagem, tira o carro dela e deixa o portão aberto para que um dos homens que chegou no veículo, entre na casa.

Com o homem armado já dentro do imóvel, a mulher o acompanha e, juntos, eles circulam em busca da vítima. Depois, a mulher indica que o marido está dentro do banheiro.

José Vicente foi surpreendido pelo suspeito, mas consegue fugir mesmo baleado e corre sem roupas pela rua. O outro suspeito, que aguardava dentro do carro consegue alcançá-lo e o executa com mais disparos.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.