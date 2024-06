Mulher se envolve em briga e é morta com sinais de enforcamento | A TARDE

Uma mulher identificada como Rositânia de Jesus, de 40 anos, foi encontrada morta com sinais de enforcamento e um corte no queixo, a poucos metros de sua residência no bairro Maria Pinheiro, em Itabuna.

As informações são dos moradores do bairro que encontraram o corpo de Rositânia. Relatos de familiares indicam que ela se envolveu em uma briga durante uma festa, mas os motivos da confusão ainda são desconhecidos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local e a remoção do corpo. A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

