Mulher some após deixar homem morto em UPA no interior baiano

Caso aconteceu em Porto Seguro - Foto: Ascom | Sesab

Identificado como Rubem Arcanjo da Silva, um homem foi deixado morto dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro Baianão, em Porto Seguro, no Sul da Bahia, na última segunda-feira, 17. O corpo dele estava com marcas de espancamento, segundo informações do portal Radar News.

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi responsável por deixá-lo no local. Os dois teriam sofrido um acidente de motocicleta perto da ponte do Vila Valdete.

Logo após deixar a vítima na unidade de saúde, ela revelou aos funcionários que buscaria documentos dele em casa, mas não voltou. A causa da morte é investigada pela Polícia Civil.