Mulher suspeita de triplo homicídio é presa no interior da Bahia

Mulher será encaminhada ao Conjunto Penal de Feira de Santana - Foto: Ascom | PC

Uma mulher suspeita de ser mandante de um triplo homicídio em maio deste ano, em Feira de Santana, foi presa nesta quinta-feira, 13, no município a cerca de 100 km de Salvador. Ela foi presa com um mandado de prisão temporária.

Após análise de câmeras de segurança, além de outros recursos tecnológicos, foi constatado que a suspeita deu ordens para os comparsas.

De acordo com as investigações, a mulher é casada com um traficante que cumpre pena em um conjunto prisional do estado. Ela à disposição do Poder Judiciário, e será encaminhada ao Conjunto Penal de Feira de Santana.

O caso

Homens pararam em um carro em frente a um mercadinho no bairro Rua Nova, no dia 10 de maio, e dispararam contra clientes, matando três deles. Um dos criminosos foi baleado por um segurança e morreu, enquanto outros três suspeitos fugiram.